Феодосия устроит пасхальный фест

Пасхальный фестиваль «Славим Христово Воскресение!» пройдет 13 мая в Феодосии, на площади у железнодорожного вокзала. Он организован уже в 12-ый раз, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«В программе - выступление детских, молодежных и приходских хоровых коллективов. Начало в 12 часов. Приглашаются все желающие», - говорится в пресс-релизе епархии.

Фестиваль проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.