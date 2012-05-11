Феодосия устроит пасхальный фест
16:30, 11 мая 2012Крым
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Пасхальный фестиваль «Славим Христово Воскресение!» пройдет 13 мая в Феодосии, на площади у железнодорожного вокзала. Он организован уже в 12-ый раз, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
«В программе - выступление детских, молодежных и приходских хоровых коллективов. Начало в 12 часов. Приглашаются все желающие», - говорится в пресс-релизе епархии.
Фестиваль проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
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