6 тысяч вакансий предложат в Крыму

Более 6 тысяч предложений от 60 предприятий Крыма заявлены на первую всекрымскую ярмарку вакансий, которая пройдет 19 мая на главной площади Симферополя, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Желающие найти новую работу или сменить место работы смогут непосредственно встретиться и пообщаться с работодателями, оперативно решить вопрос своего трудоустройства», - уверяют власти.

Кроме того, в программе ярмарки - акция «Первое рабочее место», на которой 9-ти выпускникам профессионально-технических и высших учебных заведений вручат трудовые книжки на предприятия Крыма.

Также организуют мастер-классы, семинары, презентации.

Среди потенциальных работодателей - крупнейшие предприятия и организации, руководители кадровых служб из регионов Крыма.