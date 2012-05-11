Безработных в Крыму стало меньше

Уровень зарегистрированной безработицы в Крыму в апреле составил 1,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже аналогичного периода 2011 года, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Так, по состоянию на начало мая численность незанятых граждан, которые находятся на учете в центре занятости, сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% до 20 тыс. человек, а численность зарегистрированных безработных снизилась на 12,3% и составила 19,3 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Потребность предприятий в рабочей силе возросла на 29,5% и составила 6,2 тыс. человек. На одно вакантное место претендовали три человека, а не пять - как раньше.

За апрель в Крыму трудоустроили 3795 человек.