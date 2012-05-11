Россиянин пытался вывезти из Крыма старинные монеты

Сотрудники крымской таможни изъяли десять старинных монет, сделанных из белого металла, у гражданина России, который вылетал из Симферополя в Москву и избрал "зеленый коридор", - не заполнил таможенную декларацию и не заявил в устной форме о наличии ценных предметов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Найденные у пассажира монеты датированы 1814-1915 годами. Вес десяти монет составляет 124,2 грамма. Скорее всего, они представляют историческую и культурную ценность", - говорится в пресс-релизе.

Таможенники составили протокол о нарушении.

Судьбу монет после культурологической экспертизы решит суд.