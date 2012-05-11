В Крыму поймали грузчика-педофила

Милиция предъявила обвинение 27-летнему грузчика - жителю Симферопольского района Крыма в развращении семилетней девочки, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Ребенок рассказал маме о мужчине, который угощал ее конфетами, раздевал и трогал, женщина обратилась в милициию. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Выяснилось, что грузчик в тот день выпил и захотел плотских утех. "Зашел к знакомой работнице пункта приема стеклотары, но предложение "предаться любви" женщина отвергла. Неудачливый Ромео, прогуливаясь по улице, заметил маленькую девочку - дочку несостоявшейся возлюбленной. Девочка знала его. Угостив ее пирожным, парень взял ребенка за руку и повел к речке. Там он раздел малышку, спустил брюки, усадил к себе на колени и попытался поцеловать, после - совершил ряд развратных действий", - говорится в пресс-релизе.

Парню грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.