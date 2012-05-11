Феодосия открывает пляжный сезон
13:31, 11 мая 2012Крым
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Матросы придут через неделю
Городские пляжи Феодосии будут готовы к приему отдыхающих с 18 мая, к этому времени там появится необходимая инфраструктура и матросы-спасатели, сообщает курортно-информационный центр Крыма.
Уже закончены работы по уборке, обследованию морского дна, взяты пробы воды и пляжного грунта.
«Осталось установить зонты, тенты, кабины для переодевания», - отметили в центре.
В Феодосии есть 31 пляж, из них 23 - общего назначения, остальные принадлежат санаториям, пансионатам, детским лагерям.
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