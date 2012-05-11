Убийца сестер получил пожизненное

Киевский районный суд Симферополя приговорил к пожизненному заключению мужчину, который хладнокровно убил двух сестер в сентябре 2010 года - преступник напал на домовладение женщин, чтобы завладеть их деньгами, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Прокуратура Симферополя полностью доказала в суде вину подсудимого. Апелляционная инстанция также подтвердила обоснованность позиции надзорного ведомства. Злоумышленник просидит за решеткой до конца жизни", - говорится в пресс-релизе.

Другие подробности дела прокуратура не сообщила.