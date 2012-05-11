Facebook открыл собственный файлообменник

Отныне все пользователи Facebook, которые принимают участие в любых группах, смогут загружать файлы в эти группы и обмениваться ими с другими людьми, сообщает ТСН.

Размер одного файла, который можно загрузить, пока ограниченн 25 мегабайтами. Facebook также запретил обмениваться файлами, которые могут содержать опасность (.exe) или нарушать авторские права (.mp3). Остальные типы файлов поддерживаются без ограничений.

В октябре 2010 года Facebook приобрел простой сервис обмена файлами drop.io,у которого, кроме файлообменника, была также опция конференц-связи.