Кайт атакует крымский "Марс"

Кайтбордеры России и Украины соберутся с 12 по 19 августа в крымском селе Поповка на западе полуострова на Z-Games ("Зет геймс"). Соревнования пройдут на территории "КаZантипа", а именно - на "Марсе".

Более 100 спортсменов будут бороться за призовые места в мужском и женском зачетах.

"Это первые официальные соревнования в рамках Кубка России. Это мега-круто, это признание со стороны чиновников от спорта", - говорит Илья Винокуров, чемпион России 2004 года, президент Ассоциации кайтинга.

Международный Олимпийский комитет включил кайтинг в олимпийскую программу, начиная с игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Не стоит забывать, что Z-Games - это "Казантип", а значит будут ди-джей сеты, перфомансы и шоу. Будут мастер-классы для тех, кто раньше "ни за что и никогда", для тех, кто видел все это только на канале Extreme и очень хотел. В общем, Z-Games - это не только событие для профессионалов, но и "сбыча мечт" для любителей", - уверяют организаторы.

Z-Games проводятся в Поповке с 2010 года.