"Вышка Бойко" прибыла в Крым из Турции (фото)

Cамоподъемная плавучая буровая установка "Петр Годованец" прибыла в четверг в Крым из турецкого порта Гиресун на базу бурения и обустройства государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в районе поселка Черноморское на западе полуострова, сообщила пресс-служба компании.

Буксировка заняла пять суток по маршруту общей длиной 408 миль.

Вышка названа в честь Петра Годованца (1941 года рождения), принимавшего участие в открытии крупных месторождений на черноморском и азовском шельфе.

"Петр Годованец" начнет работу на шельфе Черного моря в начале июня.

"Черноморнефтегаз" купил две "вышки" стоимостью около 400 миллионов долларов каждая.

Вторая СПБУ заступит на вахту в Черное море в 2013 году. Сейчас подходят к концу работы по ее строительству.

"Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".