5 нарколабораторий в Крыму выращивали зелье для киевлян

Оперативники Службы безопасности Украины прекратили деятельность в Крыму пяти подпольных нарколабораторий, которые выращивали канабис для наркоманов Киева и зарубежных стран, сообщила пресс-служба СБУ.

"Помещения в Симферополе и Бахчисарае тщательным образом охранялись, были оснащены специальными системами освещения и вентиляции. Дельцы изготавливали из канабиса наркотики и переправляли за границу и в столицу Украины, где продавали в ночных клубах и среди наркозависимых", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники спецслужбы задержали семерых участников преступной группировки, пятеро из которых являются жителями Крыма, двое - киевлянами. Суд постановил арестовать подозреваемых.

СБУ изъяла спецоборудование, тысячу доз расфасованных наркотиков, более 10 килограммов психотропов и канабиса. Рыночная стоимость "зелья" составляет порядка двух миллионов гривен. Служба безопасности возбудила уголовные дела.

Спецоперация была проведена еще в апреле, но СБУ сообщила о ней только сейчас.