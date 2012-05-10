Украинцы всё чаще путешествуют по стране

Рост внутреннего туризма на 7-10% по состоянию на 1 мая этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Украине, сообщила представитель Ассоциации лидеров турбизнеса страны Людмила Прус на пресс-конференции в четверг.

По ее мнению, увеличение количества туристов связано с введением раннего бронирования мест на объектах отдыха, что помогает клиентам сэкономить, и проведением финала Евро-2012. «Родители хотят отправить своих детей на оздоровление в Крым, или же сами отдохнуть в этот период в Крыму или Карпатах» - добавила Прус.

Относительно ценовой политики, нынешним летом сутки отдыха на базах отдыха в Карпатах будут стоить от 100 грн на одного человека (с завтраком); в Крыму, начиная от Большой Алушты, – от 240 грн (с двухразовым питанием), на южном побережье Крыма – от 270 грн (с двухразовым питанием).

Лечебные туры включают трехразовое питание и оздоровление: в санаториях Трускавца – от 260 грн, Моршина – от 230 грн, Закарпатья – от 215 грн в сутки.

Прус отметила, что цены на отдых в Карпатах остались на уровне прошлого года, в Крыму повысились на 3-5%.

По словам Прус, цены на путевки в детские лагеря «нового поколения» в этом году составят от 6 тыс. 250 грн до 10 тыс. 900 грн за 17 дней с пятиразовым питанием. В эту сумму входит, в частности, доставка детей в лагерь, улучшенные условия проживания, развлекательная и учебная программы, встречи со звездами эстрады и спорта.

Прус отметила, что в этом году украинские туристы начали больше интересоваться событийным туризмом. «Они хотят посещать семинары, фестивали – во Львове, в Каменец-Подольском. Винные туры по Одессе, по Крыму пользуются большой популярностью», - сказала она, добавив, что украинцев также больше начали интересовать велотуры, пешеходные туры в горы и экологический туризм.

Самым популярным туристическим регионом в Украине на сегодняшний день является Крым, среди других стран наибольшей популярностью у украинцев пользуются Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Грузия.