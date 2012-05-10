Донецкая дорога назначит 4 дополнительных поезда в Крым

Донецкая железная дорога (ДЖД) в летний период 2012 года назначит в крымском направлении 4 дополнительных поезда, сообщила пресс-служба ДЖД.

В частности, в летний период будут курсировать дополнительные поезда № 227/228 Луганск - Симферополь, № 277/278 Донецк - Симферополь, № 419/420 Луганск - Феодосия, № 427/428 Ясиноватая - Феодосия.

Кроме того, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012/2013 год, ежесуточно будет курсировать в среднем 17 поездов формирования ДЖД.

«Анализ спроса на наиболее популярные направления не прекращается. При необходимости будут назначаться еще дополнительные поезда», - говорится в сообщении Донецкой железной дороги.