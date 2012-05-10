ПЖД привлечет для работы на лето 500 студентов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) привлечет к работе летом 506 студентов железнодорожных учебных заведений, сообщила пресс-служба ПЖД.

Так, летом на ПЖД учебно-производственную практику пройдут студенты Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна, а также Днепропетровского и Симферопольского техникумов железнодорожного транспорта.

331 студент будет работать проводниками пассажирских вагонов, в том числе 34 студента со знанием английского языка, 60 студентов будут работать монтерами пути, 45 - помощниками машиниста электровоза и тепловоза.