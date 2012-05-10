Выпускникам Симферополя вручат медали под открытым небом
15:34, 10 мая 2012Крым
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Торжественное награждение выпускников-медалистов общеобразовательных учебных учреждений Симферополя впервые состоится в формате общегородского праздника на центральной площади столицы, сообщает пресс-служба городского совета.
В программе праздника – вручение аттестатов и наград, а также концерт, с участием школьных коллективов и профессиональных артистов.
В этом году школы Симферополя окончили 2 829 человек, 111 из них получат золотые медали и 47 - серебряные.
Церемония вручения медалей состоится 11 мая в 12 часов.
Последний звонок в симферопольских школах прозвучит в 8 утра.
Выпускные вечера пройдут 12 мая.
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