КаZантип устроил "АвитаминоZ" в преддверии своего 20-летия

Департамент межрегионального и культурного обмена "Республики Z", более известной как "КаZантип", предваряя планирующиеся по случаю двадцатилетия оранжевой республики торжества, организовал в городах России, Украины, стран Балтики и Центральной Европы серию мероприятий под общим названием "АвитаминоZ". Вечеринки проводились для популяризации идей "Республики Z" и позволили прочувствовать "КаZантип", не выезжая в Крым.

"География вечеринок - самая обширная: Краснодар, Санкт-Петербург, Оренбург, Саратов, Уфа, Донецк, Одесса, Рига, Лиепая, Париж. В списке артистов "АвитаминоZа" числятся: ALISSA SPUTNIK, AGRABA,ALEXANDER POPOV, ANDREY PUSHKAREV, ANDRIESH, ARKADY AIR, BREAKING NEWS, COSMONAUT, DZEN, DJ OM, DRUMA2RGI (live), ELEСTROSOUL SYSTEM / ANDREY BURTAEV, GOLIKOV, KRIZZZ, LADY WAKS, MARATEK, MAYS, PARTYPHONE, R-TEM, SAINT, SONAR, TRIPMASTAZ, VAVINCHI", - говорится в пресс-релизе.

Лейтмотивом вечеринок стала фраза: "За лето во всем мире". "Фактически в этой фразе и сосредоточен весь смысл происходящего", - отмечают организаторы.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".