Крым усеян трупами дельфинов

Море выбрасывает на берег мертвых дельфинов в районе поселка Приморское вблизи Феодосии, за последние 15-20 дней такое явление местные жители наблюдают ежедневно, сообщает газета «Кафа».



«Вдоль берега лежало более десяти дельфинов, имеющих одинаковые ранения в виде порезов в области живота. (Позже) выбросило еще две туши с такими же ранениями», - отмечает издание.

Ученые говорят, что подобные явления можно наблюдать каждую весну в разгар сезона ловли камбалы и катрана в районе Феодосийского залива и Евпатории.

«Весной дельфины массами гибнут в рыболовных сетях. В основном у выброшенных на берег дельфинов отсутствует хвост или плавники, рыбаки отрезают их, чтобы вытащить из сетей, - заявил старший научный сотрудник Карадагского природного заповедника и директор лаборатории Брэма Сергей Кривохижин. - В большинстве случаев это (ранения) след от чаек. Но порезы бывают и другого происхождения. Например, любители животных могут вырезать мясо с целью подкормки животных. Также могут найтись и те, кто использует дельфиний жир в различных целях».