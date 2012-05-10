Отмена саммита в Ялте - предупреждение перед изоляцией?
Аргументы евродепутата
Депутат Европарламента Марек Сивец (Польша) считает, что отмена ялтинского саммита глав стран Центральной Европы является предупреждением Украине накануне возможной дипломатической изоляции. Такое мнение он выразил собкору УНИАНа в Брюсселе.
“Отмена саммита в Ялте - нехорошая новость для Украины и ее власти. Это - предупреждение перед дипломатической изоляцией, которая может иметь место. Это еще не бойкот, но это уже афронт”, - сказал депутат.
По его словам, в данном случае стандарты были определены теми людьми, которые не хотели ехать в Украину, а не теми, которые хотели. “Единственная позитивная вещь в этом, что мы избежали публичного плебисцита, какой президент хороший, а какой плохой”, - отметил Сивец.
По мнению депутата, нынешняя ситуация особенно вызывает обеспокоенность для Польши. “Мы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы этот афронт, к которому Польша не присоединилась, не вдохновил страны ЕС на похожие действия в будущем”, - подчеркнул он.
Сивец также выразил мнение, что политический бойкот финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине - также нехороший путь, и отметил, что уже призвал политиков, прежде всего польских, не присоединяться к нему.
“Между непосещением и бойкотом - долгий путь. Для украинцев футбольный чемпионат является национальным вопросом - источником гордости, несмотря на политические взгляды. Украинцы заслуживают того, чтобы этот турнир в их стране прошел в атмосфере праздника, несмотря ни на что. Более того, давайте не забывать, что без сотрудничества с украинцами Польша не была бы хозяйкой чемпионата еще много лет”, - сказал Сивец.
Министерство иностранных дел Украины 8 мая сообщило о переносе саммита в Ялте на неопределенный срок после того, как президенты 13 из 20 стран отказались приехать в Украину. Часть из них мотивировала свое решение отсутствием времени, а часть - проблемами вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Кроме того, в начале апреля Германия выступила инициатором политического бойкота украинской части Евро-2012. На сегодняшний день руководство Бельгии, Нидерландов, Австрии, а также Евросоюза заявило, что не будет посещать Украину во время финальной части чемпионата.