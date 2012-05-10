Отмена саммита в Ялте - предупреждение перед изоляцией?

Депутат Европарламента Марек Сивец (Польша) считает, что отмена ялтинского саммита глав стран Центральной Европы является предупреждением Украине накануне возможной дипломатической изоляции. Такое мнение он выразил собкору УНИАНа в Брюсселе.

“Отмена саммита в Ялте - нехорошая новость для Украины и ее власти. Это - предупреждение перед дипломатической изоляцией, которая может иметь место. Это еще не бойкот, но это уже афронт”, - сказал депутат.

По его словам, в данном случае стандарты были определены теми людьми, которые не хотели ехать в Украину, а не теми, которые хотели. “Единственная позитивная вещь в этом, что мы избежали публичного плебисцита, какой президент хороший, а какой плохой”, - отметил Сивец.

По мнению депутата, нынешняя ситуация особенно вызывает обеспокоенность для Польши. “Мы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы этот афронт, к которому Польша не присоединилась, не вдохновил страны ЕС на похожие действия в будущем”, - подчеркнул он.

Сивец также выразил мнение, что политический бойкот финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине - также нехороший путь, и отметил, что уже призвал политиков, прежде всего польских, не присоединяться к нему.

“Между непосещением и бойкотом - долгий путь. Для украинцев футбольный чемпионат является национальным вопросом - источником гордости, несмотря на политические взгляды. Украинцы заслуживают того, чтобы этот турнир в их стране прошел в атмосфере праздника, несмотря ни на что. Более того, давайте не забывать, что без сотрудничества с украинцами Польша не была бы хозяйкой чемпионата еще много лет”, - сказал Сивец.

Министерство иностранных дел Украины 8 мая сообщило о переносе саммита в Ялте на неопределенный срок после того, как президенты 13 из 20 стран отказались приехать в Украину. Часть из них мотивировала свое решение отсутствием времени, а часть - проблемами вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Кроме того, в начале апреля Германия выступила инициатором политического бойкота украинской части Евро-2012. На сегодняшний день руководство Бельгии, Нидерландов, Австрии, а также Евросоюза заявило, что не будет посещать Украину во время финальной части чемпионата.