Из немецкого консульства в Крыму в День победы стащили флаги

Сотрудники милиции ищут хулиганов, которые 9 мая - в День Победы - украли флаги из консульства Германии в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"В период с 05:20 до 06:00 неизвестные лица через металлическую двухметровую ограду проникли на территорию офиса почетного консула Германии в Крыму, где согнули флагшток, на котором находились флаги Германии и Евросоюза, сняли флаги и похитили их. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК Украины - "хулиганство, совершенное группой лиц", - сообщили в милиции.

Если "шутников" поймают, им может грозить до 4 лет тюрьмы или до 5 лет ограничения свободы.