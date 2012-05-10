В Крыму подешевел "борщевой" набор

Индекс потребительских цен в Крыму в апреле в сравнении с мартом составил 99,7%, что ниже среднеукраинского показателя на 0,3%, сообщила пресс-служба правительства республики.

Этот показатель наряду с Одесской областью является наиболее низким среди регионов Украины.

Дефляции на потребительском рынке способствовало снижение цен на продукты питания на 1% (индекс цен - 99%, Украина - 99,7%), а также на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% (индекс цен - 99,9%, Украина - 99,5%).

По замедлению темпов роста цен на продукты питания в прошлом месяце Крым опережает другие регионы Украины.

Из продуктов питания наибольшее снижение цен отмечено на молоко - на 3%, сметану - на 2,6%, яйца - на 3,8%, сливочное масло - на 2,5%, сало - на 3%), рис - на 3,3%. Также подешевели овощи «борщевого набора»: капуста - на 8,8%, корнеплоды и лук - на 9%, картофель - на 8,3%. Незначительное увеличение цен наблюдалось на свинину и мясо птицы - на 0,3%, рыбу и продукты из рыбы -на 0,3%, фрукты - на 0,9%, в том числе на бананы - на 4,7%.

Снижение индекса цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в апреле обусловлено уменьшением стоимости услуг водоснабжения и водоотведения соответственно на 0,6% и 0,8%, твердого топлива (каменный уголь) - на 0,4%.

Кроме того, в минувшем месяце отмечена дефляция в сфере услуг связи на 0,2%, что связано со снижением цен на телефонное и телефаксовое оборудование на 0,7%. Также снизились цены на отдых и культуру - на 0,2%.