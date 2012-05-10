Вкусные продукты действуют как наркотик
Доводы итальянских ученых
Итальянские специалисты решили выяснить, почему вкусная пища вроде пирожных всегда заставляет человека возвращаться за добавкой, отмечает ABC News. Оказывается, подобные продукты действуют, как наркотик, активируя сигналы награды в мозге.
Предварительные исследования показали: когда желание есть вызвано у человека с нормальным весом наличием вкусной пищи на столе, но не голодом, наблюдается периферическая активация двух химических сигналов награды.
Также ученые специально проследили за концентрацией гормона голода грелина и химического соединения мозга 2-AG у людей, которые ели либо вкусные, либо невкусные блюда. Так, у людей из первой группы оба показателя были повышены.
Доктор Дэвид Кац из Йельского Университета подтверждает: трудно остановиться, когда на столе вкусная пища. Поэтому обычно переедание связано именно с конфетами, а не с бобами, например. Если вы наелись, очень важно не тянуться за добавкой.