Телефонного террориста, "заминировшего" поезд, не нашли

Милиция ищет телефонного «террориста», который 9 мая сделал ложное сообщение о минировании поезда «Симферополь - Киев», и возбудила уголовное дело по факту инцидента, сообщила помощник начальника линейного отдела милиции на станции Симферополь по взаимодействию со СМИ Наталия Пересада.

«Причиной переполоха стала злая шутка неизвестного "юмориста". Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 259 УК, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов дохода граждан, или до шести месяцев ареста, или ограничение свободы сроком на пять лет», - сказала майор милиции.

Мужчина позвонил в Службу безопасности Украины, сообщив о минировании нескольких вагонов поезда №12 на вокзале Симферополя. Правоохранители ввели в действие план «Бомба» и эвакуировали пассажиров. Саперы не нашли взрывчатку. Поезд, который по расписанию должен был отправляться в Киев в 18.06, вышел в 20.10.