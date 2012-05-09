Как украинцы отмечают 9 мая (опрос)

9 мая украинцы предпочитают проводить в кругу семьи (35,8%), вспоминать и чтить память участников войны (32,7%), а также смотреть фильмы о войне и трансляцию парада (30,6%).

Посещать праздничный парад в День Победы предпочитают 26,2% опрошенных, выезжать на природу, шашлыки – 25,8%, возлагать цветы памятникам воинам-победителям и Вечному огню – 21,4%, трудиться на дачном участке – 8,7%.

При этом 9,3% респондентов никак не отмечают 9 мая, 1,2% – отмечают праздник по-другому, а 0,9% опрошенных – затруднились ответить на данный вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Значение 9 мая для украинцев» с 5 по 7 мая. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.