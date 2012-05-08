Депутат попался на взятке

Возбудили дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения 2,5 тысяч гривен взятки директором филиала Крымского природного заповедника, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Директор, который является депутатом Раздольненского районного совета, задержан при передаче денег "за возможность добывать морскую траву" на территории объекта природно-заповедного фонда. Дело открыли по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Ведется следствие.

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