Депутат попался на взятке
17:25, 08 мая 2012Крым
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Возбудили дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения 2,5 тысяч гривен взятки директором филиала Крымского природного заповедника, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Директор, который является депутатом Раздольненского районного совета, задержан при передаче денег "за возможность добывать морскую траву" на территории объекта природно-заповедного фонда.
Дело открыли по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.
Ведется следствие.
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