Нужны ли украинцам военные парады (опрос)

Две трети украинцев считают, что 9 мая необходимо проводить военный парад, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Так, за проведение парада в этот день высказалось 70,1% респондентов. При этом 48,8% опрошенных полагают, что точно стоит проводить парад, и 21,3% – скорее стоит проводить.

11,4% украинцев ответили «точно нет», 8,6% – «скорее нет».

9,9% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Институт Горшенина с 5 по 7 мая опросил по телефону тысячу респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.