Политолог сравнил отмену саммита с абортом

Перенос саммита лидеров стран Центральной Европы в Ялте не означает изменения отношения Европейского союза к Украине, но это возможно после выборов в Верховную Раду Украины 2012 года, заявил в комментарии УНИАН политолог Вадим Карасев.

«Решение дает возможность украинской власти выйти из создавшейся ситуации бойкота и изоляции с наименьшими потерями, потому что большего позора, нежели саммит с двумя-тремя президентами, да и еще поставившими условия встречи с Юлией Тимошенко, не придумать», - сказал Карасев.

По его словам, если условием приезда на саммит является встреча с Тимошенко, то не понятно, к кому собираются лидеры государств: к экс-премьеру или к президенту Виктору Януковичу.

«Раз так - лучше ничего, чем что-нибудь... Как нельзя быть немножко беременной, так и нельзя быть немножко саммитом, причем таким, который унизителен для украинского руководства. Поэтому, либо нужно полноценно рожать, либо прерывать беременность», - сказал Карасев.

Кроме того, он отметил, что сложившаяся ситуация не означает окончательной трансформации отношения европейских лидеров к Украине.

По мнению эксперта, условия участия в саммите, выдвинутые рядом европейских президентов, являются сигналом украинским лидерам о том, какими могут быть реальные последствия продолжения той политики, которые они ведут.

По мнению Карасева, после выборов в Верховную Раду можно говорить о превращении этих симптомов и сигналов в пересмотр и отношения, и поведения Европы к Украине «как второй Беларуси».