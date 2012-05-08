Антикварные часы отобрали у россиянки в Крыму

Сотрудники крымской таможни изъяли антикварные часы у гражданки России, которая следовала авиарейсом «Симферополь-Москва» и, выбрав упрощенный режим прохождения таможенного контроля, не сообщила о ценном предмете, сообщила пресс-служба ведомства.

Карманные часы, сделанные из желтого металла, с надписью «П. Климовъ Казань» могут представлять историческую и культурную ценность. Они лежали в косметичке женщины. Вес часов составляет почти 22 грамма.

Таможенники составили протокол о нарушении, судьбу часов после культурологической экспертизы решит суд.