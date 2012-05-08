Антикварные часы отобрали у россиянки в Крыму

14:25, 08 мая 2012
Крым
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Улетела в Москву

Сотрудники крымской таможни изъяли антикварные часы у гражданки России, которая следовала авиарейсом «Симферополь-Москва» и, выбрав упрощенный режим прохождения таможенного контроля, не сообщила о ценном предмете, сообщила пресс-служба ведомства.  

Карманные часы, сделанные из желтого металла, с надписью «П. Климовъ Казань» могут представлять историческую и культурную ценность. Они лежали в косметичке женщины.  Вес часов составляет почти 22 грамма. 

Таможенники составили протокол о нарушении, судьбу часов после культурологической экспертизы решит суд.

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