Антикварные часы отобрали у россиянки в Крыму
14:25, 08 мая 2012Крым
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Улетела в Москву
Сотрудники крымской таможни изъяли антикварные часы у гражданки России, которая следовала авиарейсом «Симферополь-Москва» и, выбрав упрощенный режим прохождения таможенного контроля, не сообщила о ценном предмете, сообщила пресс-служба ведомства.
Карманные часы, сделанные из желтого металла, с надписью «П. Климовъ Казань» могут представлять историческую и культурную ценность. Они лежали в косметичке женщины. Вес часов составляет почти 22 грамма.
Таможенники составили протокол о нарушении, судьбу часов после культурологической экспертизы решит суд.
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