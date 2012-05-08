Евпаторией - по следам Крымской войны
14:22, 08 мая 2012Крым
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Три новых турмаршрута
В Евпатории разработали три новых туристических маршрута, посвященных истории Крымской войны 1853-1856 годов, сообщила пресс-служба мэрии.
Экскурсионные маршруты «Крымская война в истории города», «Евпатория в период Крымской войны» и «Крымская война в Евпатории» выбрали на городском конкурсе.
Кроме того, в Евпатории продолжается работа по созданию музея истории Крымской войны.
«Планируется, что наряду с экспонатами времен Крымской войны в музее появится рельефная цветная электрифицированная карта с изображением военных действий. Также экспозицию украсят восковые фигуры солдат русской, французской, турецкой и английской армии», - отметили в пресс-службе.
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