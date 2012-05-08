Евпаторией - по следам Крымской войны

В Евпатории разработали три новых туристических маршрута, посвященных истории Крымской войны 1853-1856 годов, сообщила пресс-служба мэрии.

Экскурсионные маршруты «Крымская война в истории города», «Евпатория в период Крымской войны» и «Крымская война в Евпатории» выбрали на городском конкурсе.

Кроме того, в Евпатории продолжается работа по созданию музея истории Крымской войны.

«Планируется, что наряду с экспонатами времен Крымской войны в музее появится рельефная цветная электрифицированная карта с изображением военных действий. Также экспозицию украсят восковые фигуры солдат русской, французской, турецкой и английской армии», - отметили в пресс-службе.