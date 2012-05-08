Украина перенесла евросаммит

Украина перенесла саммит глав стран Центральной Европы, который намечался в Ялте на 11-12 мая, поскольку ряд лидеров европейских государств не смогут принять в нем участие, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр Дикусаров во вторник на брифинге в Киеве.

«В связи с тем, что ряд глав европейских государств по различным причинам не смогут принять участие в 18-м саммите стран Центральной Европы, Украина считает целесообразным перенести саммит», - сказал он.

По словам Дикусарова, мероприятие состоится позже, дату проведения встречи определят по дипломатическим каналам.

Пять президентов европейских стран - Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории - прямо заявили об отказе от участия в саммите из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Германии не заявлял, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД страны.

Кроме того, президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность делом Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите лишь президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.