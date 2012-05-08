Госгорпромнадзор остановил три "канатки" на юге Крыма

Территориальное управление Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму остановило работу и опломбировало щитовые трех канатных дорог на территории санаториев на юге полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.

Под "раздачу" попали "Ясная поляна", "Парк-отель "Марат" и "Респект Холл". Их руководителям выдали распоряжения о запрете эксплуатации "канаток", установленных для доставки отдыхающих на пляжи.

У туробъектов нет разрешения Госгорпромнадзора на эксплуатацию оборудования, а также обученного персонала, утверждает ведомство.

Кроме того, санатории не устранили нарушения, которые эксперты обнаружили ранее - во время технического освидетельствования канатных дорог.