Аллею героев Крыма хотят создать в Симферополе
13:40, 08 мая 2012Крым
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В парке Гагарина
Аллею героев Крыма планируют создать в парке имени Гагарина в Симферополе. Она может появиться напротив монументов Аллеи героев Симферополя возле Вечного огня, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
Министерству социальной политики и Организации ветеранов Крыма поручили сформировать списки героев-крымчан, имена которых будут выгравированы на монументах аллеи.
"По данным специалистов, в Крыму порядка 160-ти человек были удостоены высших наград времен Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе.
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