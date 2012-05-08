Аллею героев Крыма хотят создать в Симферополе

Аллею героев Крыма планируют создать в парке имени Гагарина в Симферополе. Она может появиться напротив монументов Аллеи героев Симферополя возле Вечного огня, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Министерству социальной политики и Организации ветеранов Крыма поручили сформировать списки героев-крымчан, имена которых будут выгравированы на монументах аллеи.

"По данным специалистов, в Крыму порядка 160-ти человек были удостоены высших наград времен Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе.