Митрополит Лазарь получил высокую церковную награду

Предстоятель Украинской Православной Церкви Владимир наградил митрополита Крымского и Симферопольского Лазаря правом ношения второй панагии, сообщает сайт УПЦ.

Награда вручена по случаю 20-летия Предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Украинской Православной Церкви.

Панагия (от греч. Panagía - пресвятая) - нагрудная икона в виде медальона с изображением богоматери. Правом ношения второй панагии обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины.

Справка УНИАН. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Филиппович Швец, 1939 года рождения) в 1992 году назначен архиепископом Симферопольским и Крымским, в 2000 году возведен в сан митрополита.