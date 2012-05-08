20 миллионов - к 200-летию ботсада

Кабинет министров Украины выделил Национальной академии аграрных наук 20 миллионов гривен из государственного бюджета на капитальные работы и покупку оборудования для Никитского ботанического сада. Деньги выделяются по случаю 200-летия ботсада, которое отмечается в этом году, сообщила пресс-служба правительства.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.

Деньги планируется направить на реконструкцию лабораторных корпусов и оранжерей, ремонт инженерных систем и покупку оборудования для научного учреждения в южнобережном поселке Никита.