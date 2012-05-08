Двое крымских школьников отравились алкоголем

Двое школьников - девочка 13 лет и мальчик 12 лет - отравились спиртными напитками, празднуя день рождения, и попали в больницу города Саки с диагнозом "интоксикация алкоголем", сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Компания из шести школьников праздновала на пляже 13-летие девчонки. На 300 гривен, которые мама дала ей на поход с друзьями в пиццерию, школьники купили 8 банок энергетического напитка и два литра вина.

«Вскоре двое подростков потеряли сознание. Остальные дети растерялись, не зная, что предпринять. К счастью, в это время мимо проходил мужчина, он увидел происходящее и сразу же вызвал "скорую помощь"», - сообщили в пресс-службе.

На родителей пьяных детей составили админпротоколы.