Сотрудник колонии передал арестанту наркотики и телефон

Начато следствие

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело в отношении начальника подразделения местной исправительной колонии, который передал осужденному наркотики и мобильный телефон, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. Действия работника колоннии квалифицированы по части 3 статьи 364 и части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление служебным положением" и "сбыт наркотиков". Проводится следствие.

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