Сотрудник колонии передал арестанту наркотики и телефон
11:43, 08 мая 2012Крым
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Начато следствие
Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело в отношении начальника подразделения местной исправительной колонии, который передал осужденному наркотики и мобильный телефон, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Действия работника колоннии квалифицированы по части 3 статьи 364 и части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление служебным положением" и "сбыт наркотиков".
Проводится следствие.
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