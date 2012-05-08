Азаров подкинул Никитскому саду 20 миллионов к юбилею
11:37, 08 мая 2012Крым
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Кабинет министров Украины выделил Национальной академии аграрных наук 20 миллионов гривен из государственного бюджета на капитальные работы и покупку оборудования для Никитского ботанического сада. Деньги выделяются по случаю 200-летия ботсада, которое отмечается в этом году, сообщила пресс-служба правительства.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
Деньги планируется направить на реконструкцию лабораторных корпусов и оранжерей, ремонт инженерных систем и покупку оборудования для научного учреждения в южнобережном поселке Никита.
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