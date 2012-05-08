В Крыму можно полетать как Супермен

Новое развлечение - полет с реактивным рюкзаком над водой - предлагают попробовать курортникам на пляже в Алуште. Двое местных предпринимателей привезли чудо-рюкзак из Германии. Цена необычного устройства равна стоимости двух автомобилей.

К началу сезона полетать над морем можно за 100 евро, во время сезона - за 600. Ограничения в весе для желающих покататься от 40 до 150 килограммов. Перед полетом необходимо около часа для обучения.

«Мы поднимались на максимальную высоту, отключали мотор, падали - и человек кроме дополнительного адреналина ничего не получал», - заверил владелец летающего рюкзака Евгений Вьюгин.

По материалам ТСН