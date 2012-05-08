Промышленность и торговля Крыма - лидеры по привлечению кредитов

По состоянию на начало апреля в экономику Крыма направлено 11,3 млрд грн кредитных средств, наибольшие объемы привлекают две сферы - промышленность и торговля, сообщает пресс-служба правительства республики.

В структуре кредитования 60,2% приходится на кредиты, выданные сектору нефинансовых корпораций - субъектам хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство товаров или предоставление нефинансовых услуг, что составляет 6,8 млрд грн.

Наибольший удельный вес кредитов приходится на промышленность – 59,2% или 4,03 млрд грн.

Кредиты, выданные субъектам торговли, составляют 15%, в строительстве работает 10,2% кредитов, в транспортной отрасли – 3,2%, на сельское хозяйство приходится – 2,2% кредитного портфеля сектора нефинансовых корпораций.

Стоимость кредитов, предоставленных сектору нефинансовых корпораций, в январе-марте в национальной валюте снизилась на 0,7 п.п. до 17,6% годовых, в иностранной валюте не изменилась – 10,9% годовых.

В отраслевом разрезе наиболее привлекательным был уровень процентных ставок по кредитам для субъектов хозяйствования, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предприятиям (интегрированная процентная ставка – 12,3% годовых) и строительством (12,8% годовых).