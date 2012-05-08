В Крыму соберут доноров международной техпомощи



30-31 мая в Симферополе Министерство экономического развития и торговли Крыма при поддержке Представительства Программы развития ООН планируют провести Форум доноров международной технической помощи, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Форум проводится с целью создания платформы для диалога представителей донорского сообщества, органов государственной власти и общественности по вопросам реализации проектов и программ на территории автономии», - сообщили в пресс-службе.

Запланированы пленарное заседание, тематические секции, биржа контактов, а также выезды в регионы для ознакомления с объектами, требующими донорской поддержки.

Кроме того, в ходе форума планируется подписать соглашения о сотрудничестве с международными организациями, проектами и программами.