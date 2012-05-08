В Севастополе ночью любовались НЛО

Видео неизвестного летающего объекта на фоне темного неба Севастополя разместил в сервисе youtube пользователь из Севастополя под ником sevtavr.

Он утверждает, что 7 мая около 21 часов неизвестный объект появился со стороны Камышовой бухты и направился в сторону фиолентовское перекрестка.

«Где-то там приземлилось. Сверху его стремительно догонял второй такой же объект, но захватить в кадр его не удалось», - пишет sevtavr.

