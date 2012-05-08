В Севастополе ночью любовались НЛО
10:25, 08 мая 2012Крым
0 0
Видео в Интернете
Видео неизвестного летающего объекта на фоне темного неба Севастополя разместил в сервисе youtube пользователь из Севастополя под ником sevtavr.
Он утверждает, что 7 мая около 21 часов неизвестный объект появился со стороны Камышовой бухты и направился в сторону фиолентовское перекрестка.
«Где-то там приземлилось. Сверху его стремительно догонял второй такой же объект, но захватить в кадр его не удалось», - пишет sevtavr.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter