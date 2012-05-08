Посещение крымских лесов ограничат из-за опасности пожаров

Крымский премьер Анатолий Могилев поручил управлением МЧС и МВД ограничить посещение горно-лесной местности полуострова - это связано с высокой пожарной опасностью - 5 класса, которая действует в регионе конца апреля, сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

По статистике 90% пожаров в лесных массивах происходят по вине человека, из-за неосторожного обращения с огнем. Так, последний большой пожар на территории Крымского природного заповедника, который уничтожил 1,5 гектара лесной подстилки, произошел в результате небрежного обращения с огнем.

Могилев указал на необходимость расследовать причины возникновения пожаров и наказать виновных.