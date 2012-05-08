В 4-х недостроях Крыма можно купить квартиру по льготной ипотеке

50-квартирный жилой дом в Симферополе, а также 45-ти, 60-ти и 54-х квартирные жилые дома в Евпатории включены в предварительный перечень домов для участия в программе льготного ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба правительства республики.

Предварительный перечень объектов подготовил реском по строительству и архитектуре.

«Рескомитет ведет активную работу с застройщиками по привлечению к участию в программе, поэтому перечень объектов незавершенного жилищного строительства на территории Крыма будет дополняться», - отметили в пресс-службе.

В рамках программы государство будет частично возмещать гражданам стоимость жилья - 13% при максимальной ставке на момент выдачи кредита не более 16% годовых.

Из Госбюджета Украины в текущем году на эти цели выделен 1 млрд грн.

