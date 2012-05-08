Осужденного экс-спикера лишили мандата

Избирательная комиссия Крыма в понедельник назначила на 1 июля промежуточные выборы депутата Верховного совета Крыма в одномандатном мажоритарном избирательном округе №39 (Ленинский район) в связи со вступлением в силу обвинительного приговора Коммунарского районного суда Запорожья в отношении депутата Анатолия Гриценко (Партия регионов), сообщил пресс-центр парламента Крыма.

"Выдвижение кандидатов в депутаты будет проходить с 1 по 4 июня, предоставление необходимых для регистрации документов - со 2 по 6 июня. По предварительным подсчетам, расходы Ленинской районной и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение промежуточных выборов составят 450 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Гриценко, задержанный в январе 2011 года по подозрению в отчуждении земли в бытность председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.), вышел из-под стражи 20 марта 2012 года. Суд в Запорожье признал его виновным в превышении служебных полномочий при распоряжении землями совхоза "Азовский" и назначил наказание в виде двух лет тюрьмы, от которого освободил с испытательным сроком два года. Гриценко занимал должность спикера Верховной Рады Крыма дважды: в 1996-1998 и 2006-2010 годах.