Погода на вторник

8 мая на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди; в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, на западе с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в большинстве северных, Винницкой областях и на побережье морей 21-26°.

В Киевской области кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

В столице кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.