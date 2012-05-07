В апреле в Украине зафиксирована нулевая инфляция

В Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.

