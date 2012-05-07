Таможенники Феодосии сядут за 14 миллионов гривен взятки

За незаконное таможенное оформление товаров феодосийский городской суд приговорил группу местных таможенников к тюремному заключению на срок от 4 до 9 лет. Вина бывшего начальника, трех инспекторов таможенного поста «Феодосия», заместителя начальника отделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Крымской региональной таможни полностью доказана, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Таможенникам инкриминировано совершение полтора десятка оформлений товаров по завышенной стоимости и несуществующих грузов, чем нанесен ущерб государству в виде непоступления в бюджет налоговых платежей на сумму свыше 250 млн грн.

Судом подтверждено, что за возможность формирования так фиктивного налогового кредита для предприятий таможенники получили взяток на общую сумму 14 млн грн.

Ко всем бывшим работникам таможни применены дополнительное наказание в виде лишения соответствующих званий и права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой Украины в 2004 году, правоохранителями выявлено фиктивный экспорт сахара-сырца в общей количестве 90 тыс.тонн.

