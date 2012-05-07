"Черноморнефтегаз" увеличил добычу газа на 10% в январе-апреле

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь), по оперативным данным, в январе-апреле увеличило объемы добычи природного газа на 9,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 352,7 млн куб. м, сообщила пресс-служба компании.

Увеличение добычи достигнуто, в основном, за счет дообустройства действующих морских месторождений и капитального ремонта скважин.

В 2012 году «Черноморнефтегаз» планирует добыть 1,15 млрд куб. м - на 100 млн куб. м больше, чем в прошлом - это связано с тем, что два новых месторождения - Одесское и Безымянное - подадут на берег промышленный газ в IV квартале текущего года.

«Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».