В Крыму чествовали ветеранов

Торжественный прием Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, награжденных 4-мя медалями «За отвагу», активистов ветеранского движения организовали в Совете министров Крыма в преддверии 9 мая, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Мы преклоняем перед вами головы за ваш великий подвиг. Страна должна ценить каждую вашу награду, каждую звезду на вашей груди, потому что - это нелегкий труд, это слезы, пот и кровь», - обратился глава Совмина Анатолий Могилев к ветеранам.

Кроме того, Могилев посетил Республиканский клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны и от правительства Крыма подарил медучреждению кардиограф, микроскоп, ингаляторы и холодильник.

В этом году за деньги из бюджета Крыма приобрели 330 путевок в крымские здравницы для ветеранов войны, труда, военной службы, инвалидов и других льготных категорий граждан.

Фото пресс-службы Совмина