Свадебные музыканты пофестивалят в Евпатории

Для сохранения крымскотатарских свадебных традиций и пропаганды фольклорной музыки в Евпатории 10 мая впервые проведут фестиваль свадебных музыкантов «Кезлев долусы», сообщила пресс-служба Рескомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

«Мероприятие направлено на возрождение крымскотатарской народной песни и музыки. Задачей фестиваля является сохранение традиционного крымскотатарского свадебного колорита и воспитание у современной молодежи любви к народной музыке», - отметили в пресс-службе.

Организаторами фестиваля «Кезлев долусы» являются концерн RDR и культурно-этнографический центр «Одун-базар къапусы».

Выступления участников будет оцениваться рейтинговым голосованием жюри.

Участникам фестиваля занявшим 1 место будет присвоено звание Лауреата, вручен переходящий приз и денежная премия на запись диска.

