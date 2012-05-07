В Симферополе устроят парад колясок и колясочек

14:03, 07 мая 2012
Крым
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Участники от 1,5 до 3 лет

Большой парад колясок и мини-парад игрушечных колясочек проведут в Симферополе 13 мая в честь Дня матери и в преддверии Дня семьи, сообщили инициаторы акции -  организации «Мамочки Симферополя».

В большом параде могут принимать участие детские коляски с детьми до 3-х лет,
в мини-параде — детки от 1,5 лет с игрушечными кукольными колясками.

Главный атрибут парада – украшенные коляски.

Праздник будет проходить в Детском парке столицы Крыма.

Для участия в парадах уже зарегистрировано около 40 человек.
 

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