В Симферополе устроят парад колясок и колясочек

Большой парад колясок и мини-парад игрушечных колясочек проведут в Симферополе 13 мая в честь Дня матери и в преддверии Дня семьи, сообщили инициаторы акции - организации «Мамочки Симферополя».

В большом параде могут принимать участие детские коляски с детьми до 3-х лет,

в мини-параде — детки от 1,5 лет с игрушечными кукольными колясками.

Главный атрибут парада – украшенные коляски.

Праздник будет проходить в Детском парке столицы Крыма.

Для участия в парадах уже зарегистрировано около 40 человек.

