В Симферополе устроят парад колясок и колясочек
14:03, 07 мая 2012Крым
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Участники от 1,5 до 3 лет
Большой парад колясок и мини-парад игрушечных колясочек проведут в Симферополе 13 мая в честь Дня матери и в преддверии Дня семьи, сообщили инициаторы акции - организации «Мамочки Симферополя».
В большом параде могут принимать участие детские коляски с детьми до 3-х лет,
в мини-параде — детки от 1,5 лет с игрушечными кукольными колясками.
Главный атрибут парада – украшенные коляски.
Праздник будет проходить в Детском парке столицы Крыма.
Для участия в парадах уже зарегистрировано около 40 человек.
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